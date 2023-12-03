Более 70 тонн гумпомощи за две недели собрали казаки и жители Кубани

В общей сложности с начала спецоперации на Украине жители Краснодарского края и казаки направили на различные направления фронта более 3 тыс. т гуманитарных грузов.

За последние две недели казаки и жители Кубани отправили в зону СВО свыше 70 т гуманитарных грузов. Об этом рассказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

«Казаки из разных городов и районов Краснодарского края продолжают сбор и доставку гуманитарных грузов в зону специальной военной операции. За две недели направили более 70 т помощи. Она предназначена для мобилизованных, казаков, мирных жителей и ряда социальных учреждений. Активное участие принимают муниципальные отделения Союза казачьей молодежи Кубани, а также неравнодушные граждане и инициативные группы», — сказал Власов.

Армавирские казаки во главе с Денисом Курениным доставили 10 т гумпомощи в ДНР и ЛНР. Они посетили ряд госпиталей и детдомов. Также встретились с военными и местными жителями в Донецке, Горловке, Луганске, Лисичанске, Первомайске, Шахтерске.

Из Новокубанского района под Бахмут отправили 5 т гумпомощи для казаков и мобилизованных. В составе гумпомощи — вода, продукты, лекарства и теплые вещи. Тимашевские казаки вместе с фермерами передали помощь на Херсонское направление.

Гулькевичское РКО вместе с фондом «Доброволец БАРСа» доставили в зону спецоперации газовые баллоны и плиты, печки-буржуйки, теплые вещи, обувь, продукты, сухие супы, утеплители. Более 10 т гуманитарного груза передали казаки из Анапы. В составе груза, переданного на Запорожское и Херсонское направления лекарственные препараты, маскировочные сети, окопные свечи, вода.

Черноморский казачий округ собрал 5 т помощи для участников СВО. Два конвоя весом порядка 10 т доставили казаки из Ленинградского района. Также они передали машину повышенной проходимости. Сообщается, что в сборе принимали участие прихожане храмов, школьники, студенты Ленинградского педагогического колледжа и неравнодушные жители. Казаки Калининского, Белореченского, Курганинского районов и города Горячий Ключ доставили более 20 т помощи на различные направления фронта.

В сборе гуманитарных грузов активно участвуют юные казаки. В Кореновском, Гулькевичском, Динском, Тимашевском, Темрюкском районах и городе Краснодаре представители Союза казачьей молодежи Кубани собрали адресные посылки. Также они изготовили маскировочные сети и окопные свечи, поучаствовали в акции «Письмо солдату». В Анапе казачата приготовили подарки к Новому году для школы-интерната № 8 Донецка. Учащиеся Кореновского района собрали комплекты книг для своих сверстников из Запорожской области, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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