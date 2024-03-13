Более 7 тыс. запрещенных предметов за год пытались пронести в суды жители Кубани

Несмотря на действующий запрет, жители региона часто пытаются пронести в зал суда запрещенные предметы.

Всего в прошлом году у посетителей судебных заседаний изъяли около 7,2 тыс. единиц таких предметов. Среди них 130 травматических и газовых пистолетов, 70 электрошоковых устройств и 204 боеприпаса.

Кроме того, в суды пытались пронести заточенные отвертки, опасные бритвы и шила. Эти предметы также запрещены, так как они представляют угрозу для судей и других участников процессов, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

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