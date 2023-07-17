Более 7 тыс. кубанских призывников вступили в ряды Вооруженных Сил РФ

В Краснодарском крае призывная компания началась 1 апреля.

Большинство новобранцев будут проходить срочную службу на территории Южного военного округа, а также в воздушно-космических силах, в ракетных войсках стратегического назначения и воздушно-десантных войсках. Солдат срочной службы нового призыва не будут отправлять в зону СВО.

Итоги весеннего призыва подвел вице-губернатор Александр Власов. Он отметил, что, в числе 7 тыс. призывников на службу ушли около 300 казаков Кубанского казачьего войска. Призывное задание, установленное штабом ЮВО, по словам Власова выполнено на 100 процентов.

«Призыв на военную службу провели на высоком организационном уровне, без чрезвычайных происшествий и нарушений, в установленные сроки», — подчеркнул вице-губернатор.

Военный комиссар Александр Кузнецов отметил, что призыв прошел на высоком уровне благодаря взаимодействию военного комиссариата Кубани с органами исполнительной власти, администрациями муниципалитетов, медицинскими работниками, а также с представителями Кубанского казачьего войска.

При подготовке к призыву на региональном уровне провели совещания и инструкторско-методические сборы, на которые приглашались военные комиссары, председатели призывных комиссий муниципалитетов, врачи, а также начальники отделений подготовки и призыва граждан на военную службу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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