Более 7,7 тыс. случаев несанкционированной торговли пресекли на Кубани

В регионе за три квартала этого года провели свыше 10,5 тыс. выездов для выявления фактов стихийной торговли.

Борьба с несанкционированной торговлей необходима, чтобы сформировать благоприятные условия для легального бизнеса, подчеркнул и. о. руководителя департамента потребительской сферы Кубани Роман Куринный.

«Кроме того, такой подход гарантирует безопасность потребителей благодаря соблюдению установленных норм и способствует упорядочению городской среды», — добавил Роман Куринный.

По итогам выездных мероприятий в Краснодарском крае оформили более 7,7 тыс. протоколов о нарушениях. Большую часть составили в отношении лиц, допустивших нарушение впервые. Наибольшее количество протоколов оформили в таких крупных городах, как Сочи, Краснодар, Геленджик, Анапа, а также в Темрюкском районе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: эксперт Поздняков рассказал, где россиянам можно продавать свои овощи и фрукты.

Подпишись, здесь всегда интересно.