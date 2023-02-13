Более 600 человек и 33 единицы техники обрабатывают улицы Краснодара от гололеда

После ночного снегопада и понижения температуры воздуха до отрицательных отметок на некоторых улицах краевого центра образовался гололед.

С раннего утра 13 февраля 607 рабочих и 33 единицы техники расчищают тротуары, остановки общественного транспорта и подземные переходы от гололеда. Придомовые территории и дворы многоэтажек чистят ТСЖ и управляющие компании. Территорию возле частных домов очищают собственники.

С вечера 12 февраля главные улицы и мосты Краснодара расчищали 39 комбинированных машин. Для обработки дорог от наледи за ночь использовали более 700 т. песко-соляной смеси.

За ситуацией на улицах краевой столицы круглосуточно следят специалисты ЕДДС и Центра мониторинга дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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