Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Более 600 человек и 33 единицы техники обрабатывают улицы Краснодара от гололеда

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-600-chelovek-i-33-edinitsy-tehniki-obrabatyvayut-ulitsy-krasnodara-ot-gololeda
Фото пресс-службы администрации Краснодара

После ночного снегопада и понижения температуры воздуха до отрицательных отметок на некоторых улицах краевого центра образовался гололед.

С раннего утра 13 февраля 607 рабочих и 33 единицы техники расчищают тротуары, остановки общественного транспорта и подземные переходы от гололеда. Придомовые территории и дворы многоэтажек чистят ТСЖ и управляющие компании. Территорию возле частных домов очищают собственники.

С вечера 12 февраля главные улицы и мосты Краснодара расчищали 39 комбинированных машин. Для обработки дорог от наледи за ночь использовали более 700 т. песко-соляной смеси.

За ситуацией на улицах краевой столицы круглосуточно следят специалисты ЕДДС и Центра мониторинга дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Сочи на расчистку дорог от снега вышли около 100 машин спецтехники. При необходимости их число могут увеличить до 250. На побережье из-за снегопада объявлено штормовое предупреждение. В городе создан оперативный штаб.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Афиша мероприятий к 80-летию освобождения Краснодара. Что, где, когда?
Афиша мероприятий к 80-летию освобождения Краснодара. Что, где, когда?
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
В Сочи из горящего барака эвакуировали 30 человек
В Сочи из горящего барака эвакуировали 30 человек
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Землетрясение в Турции: дойдет ли до Краснодарского края и стоит ли опасаться?
Землетрясение в Турции: дойдет ли до Краснодарского края и стоит ли опасаться?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
  5. Привезти и не дать уничтожить: как краснодарские волонтеры помогают фронту
  6. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Прямой эфир
Мы в соцсетях