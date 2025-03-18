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Более 60 улиц останутся без света в Краснодаре 19 марта из-за плановых работ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-60-ulits-ostanutsya-bez-sveta-v-krasnodare-19-marta-iz-za-planovyh-rabot
Более 60 улиц останутся без света в Краснодаре 19 марта из-за плановых работ
Фото unsplash.com

Утром в среду на нескольких десятках улиц прекратят подачу электроснабжения в связи с плановыми работами на сетях.

С 9:00 до 17:00 свет отключат по адресам:

  • улица Братьев Игнатовых, 1, 1/1, 4-8;
  • улица Карасунская, 2, 11, 1-23, 2/1, 4-32;
  • улица Фрунзе, 65;
  • улица Кубанская набережная, 188
  • улица Алма-атинская, 1-37, 2/1-12, 41-43
  • улица Харьковская, 83;
  • улица Индустриальная, 20-24, 30-50, 49-61, 65-99;
  • улица Южная, 18, 24, 26, 28;
  • 3-й Нефтезаводской проезд, 5;
  • улица Буденного, 123;
  • улица Крайняя, 18-48;
  • улица Зимняя, 1-13, 2-28;
  • улица Мичуринская, 1-9, 2-22;
  • улица Природная, 9, 10-20, 13-39;
  • улица Кирова, 351-353;
  • улица Куренная, 55-71;
  • 3-й проезд Васнецова, 1-7, 21-23;
  • 4-й Зеленый проезд, 1-17, 2-16;
  • улица Шишкина, 1-29, 2-28;
  • 4-й проезд Васнецова, 5-25;
  • 5-й проезд Васнецова, 1-33;
  • 5-й Зеленый проезд, 2-10;
  • улица Становая, 34-36;
  • улица Покровская, 8;
  • улица Базарная, 63-73;
  • улица Новодонецкая, 36-48;
  • улица Есенина, 35;
  • улица Соборная, 67-69;
  • улица Бейсугская, 37-47, 40-48;
  • улица Южная, 7-21, 8-22, 36;
  • улица Куликово Поле, 39;
  • улица Комарова, 58, 60;
  • улица Плодовая, 1-11, 2, 4, 15-19, 18;
  • улица Комарова, 1-19, 2-26, 26/1, 32, 58;
  • улица Ратной Славы, 35, 37, 58-80;
  • улица 40 лет Победы, 39/1;
  • улица Волховская, 4;
  • улица Тверской проезд, 2, 3, 5;
  • улица 16-й Полевой участок, 1-15;
  • улица Парижская, 18/1;
  • улица Щербины Федора, 18;
  • улица Российская, 138;
  • улица Красная, 96-104;
  • улица Длинная, 122;
  • улица Красноармейская, 48, 63- 73, 77-95, 93;
  • улица Пашковская, 77-79, 82-84;
  • улица Горького, 107-111, 123;
  • улица Орджоникидзе, 39, 41;
  • улица 40 лет Победы, 33, 33/9, 33/10, 33/11;
  • улица Айвазовского, 110, 110/1, 110/2;
  • улица Ставропольская, 230, 232/А.

С 09:00 до 12:00 электроэнергии не будет по адресу:

  • улица Проспект Чекистов, 12.

С 05:00 до 17:00 свет отключат по адресам:

  • улица Производственная, 17;
  • улица Бершанской, 321-329, 359, 386-394;
  • улица Аэропортовский проезд, 1/9, 7, 9.

С 09:00 до 16:00 не будет электроэнергии:

  • улица Дунайская, 54/1

С 03:00 до 17:00 отключат свет по адресам:

  • улица Игнатова, 51, 53, 55, 57;
  • улица Трудовой славы, 9/1, 13, 15;
  • улица Тургенева, 135, 139;
  • улица Олимпийская, 1-5, 4, 6, 2, 9-21;
  • улица Воровского, 180.

Уточнить адреса временных отключений можно по ссылке. Дополнительная информация доступна в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 8-(861)-255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

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