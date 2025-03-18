Более 60 улиц останутся без света в Краснодаре 19 марта из-за плановых работ
Общество
18.03.2025 21:53
Утром в среду на нескольких десятках улиц прекратят подачу электроснабжения в связи с плановыми работами на сетях.
С 9:00 до 17:00 свет отключат по адресам:
- улица Братьев Игнатовых, 1, 1/1, 4-8;
- улица Карасунская, 2, 11, 1-23, 2/1, 4-32;
- улица Фрунзе, 65;
- улица Кубанская набережная, 188
- улица Алма-атинская, 1-37, 2/1-12, 41-43
- улица Харьковская, 83;
- улица Индустриальная, 20-24, 30-50, 49-61, 65-99;
- улица Южная, 18, 24, 26, 28;
- 3-й Нефтезаводской проезд, 5;
- улица Буденного, 123;
- улица Крайняя, 18-48;
- улица Зимняя, 1-13, 2-28;
- улица Мичуринская, 1-9, 2-22;
- улица Природная, 9, 10-20, 13-39;
- улица Кирова, 351-353;
- улица Куренная, 55-71;
- 3-й проезд Васнецова, 1-7, 21-23;
- 4-й Зеленый проезд, 1-17, 2-16;
- улица Шишкина, 1-29, 2-28;
- 4-й проезд Васнецова, 5-25;
- 5-й проезд Васнецова, 1-33;
- 5-й Зеленый проезд, 2-10;
- улица Становая, 34-36;
- улица Покровская, 8;
- улица Базарная, 63-73;
- улица Новодонецкая, 36-48;
- улица Есенина, 35;
- улица Соборная, 67-69;
- улица Бейсугская, 37-47, 40-48;
- улица Южная, 7-21, 8-22, 36;
- улица Куликово Поле, 39;
- улица Комарова, 58, 60;
- улица Плодовая, 1-11, 2, 4, 15-19, 18;
- улица Комарова, 1-19, 2-26, 26/1, 32, 58;
- улица Ратной Славы, 35, 37, 58-80;
- улица 40 лет Победы, 39/1;
- улица Волховская, 4;
- улица Тверской проезд, 2, 3, 5;
- улица 16-й Полевой участок, 1-15;
- улица Парижская, 18/1;
- улица Щербины Федора, 18;
- улица Российская, 138;
- улица Красная, 96-104;
- улица Длинная, 122;
- улица Красноармейская, 48, 63- 73, 77-95, 93;
- улица Пашковская, 77-79, 82-84;
- улица Горького, 107-111, 123;
- улица Орджоникидзе, 39, 41;
- улица 40 лет Победы, 33, 33/9, 33/10, 33/11;
- улица Айвазовского, 110, 110/1, 110/2;
- улица Ставропольская, 230, 232/А.
С 09:00 до 12:00 электроэнергии не будет по адресу:
- улица Проспект Чекистов, 12.
С 05:00 до 17:00 свет отключат по адресам:
- улица Производственная, 17;
- улица Бершанской, 321-329, 359, 386-394;
- улица Аэропортовский проезд, 1/9, 7, 9.
С 09:00 до 16:00 не будет электроэнергии:
- улица Дунайская, 54/1
С 03:00 до 17:00 отключат свет по адресам:
- улица Игнатова, 51, 53, 55, 57;
- улица Трудовой славы, 9/1, 13, 15;
- улица Тургенева, 135, 139;
- улица Олимпийская, 1-5, 4, 6, 2, 9-21;
- улица Воровского, 180.
Уточнить адреса временных отключений можно по ссылке. Дополнительная информация доступна в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 8-(861)-255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.
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