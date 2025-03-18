Более 60 улиц останутся без света в Краснодаре 19 марта из-за плановых работ

Утром в среду на нескольких десятках улиц прекратят подачу электроснабжения в связи с плановыми работами на сетях.

С 9:00 до 17:00 свет отключат по адресам:

улица Братьев Игнатовых, 1, 1/1, 4-8;

улица Карасунская, 2, 11, 1-23, 2/1, 4-32;

улица Фрунзе, 65;

улица Кубанская набережная, 188

улица Алма-атинская, 1-37, 2/1-12, 41-43

улица Харьковская, 83;

улица Индустриальная, 20-24, 30-50, 49-61, 65-99;

улица Южная, 18, 24, 26, 28;

3-й Нефтезаводской проезд, 5;

улица Буденного, 123;

улица Крайняя, 18-48;

улица Зимняя, 1-13, 2-28;

улица Мичуринская, 1-9, 2-22;

улица Природная, 9, 10-20, 13-39;

улица Кирова, 351-353;

улица Куренная, 55-71;

3-й проезд Васнецова, 1-7, 21-23;

4-й Зеленый проезд, 1-17, 2-16;

улица Шишкина, 1-29, 2-28;

4-й проезд Васнецова, 5-25;

5-й проезд Васнецова, 1-33;

5-й Зеленый проезд, 2-10;

улица Становая, 34-36;

улица Покровская, 8;

улица Базарная, 63-73;

улица Новодонецкая, 36-48;

улица Есенина, 35;

улица Соборная, 67-69;

улица Бейсугская, 37-47, 40-48;

улица Южная, 7-21, 8-22, 36;

улица Куликово Поле, 39;

улица Комарова, 58, 60;

улица Плодовая, 1-11, 2, 4, 15-19, 18;

улица Комарова, 1-19, 2-26, 26/1, 32, 58;

улица Ратной Славы, 35, 37, 58-80;

улица 40 лет Победы, 39/1;

улица Волховская, 4;

улица Тверской проезд, 2, 3, 5;

улица 16-й Полевой участок, 1-15;

улица Парижская, 18/1;

улица Щербины Федора, 18;

улица Российская, 138;

улица Красная, 96-104;

улица Длинная, 122;

улица Красноармейская, 48, 63- 73, 77-95, 93;

улица Пашковская, 77-79, 82-84;

улица Горького, 107-111, 123;

улица Орджоникидзе, 39, 41;

улица 40 лет Победы, 33, 33/9, 33/10, 33/11;

улица Айвазовского, 110, 110/1, 110/2;

улица Ставропольская, 230, 232/А.

С 09:00 до 12:00 электроэнергии не будет по адресу:

улица Проспект Чекистов, 12.

С 05:00 до 17:00 свет отключат по адресам:

улица Производственная, 17;

улица Бершанской, 321-329, 359, 386-394;

улица Аэропортовский проезд, 1/9, 7, 9.

С 09:00 до 16:00 не будет электроэнергии:

улица Дунайская, 54/1

С 03:00 до 17:00 отключат свет по адресам:

улица Игнатова, 51, 53, 55, 57;

улица Трудовой славы, 9/1, 13, 15;

улица Тургенева, 135, 139;

улица Олимпийская, 1-5, 4, 6, 2, 9-21;

улица Воровского, 180.

Уточнить адреса временных отключений можно по ссылке. Дополнительная информация доступна в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 8-(861)-255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

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