Более 500 консультационных центров оказывают помощь семьям с детьми на Кубани

Родители получают адресную поддержку в удобном формате благодаря нацпроекту «Образование».

За восемь лет в регионе построили сеть из 535 консультационных центров на базе образовательных организаций, отметила министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева. Так, бесплатную методическую и консультативную помощь семьям оказывают воспитатели, педагоги-психологи, учителя-логопеды, а также учителя-дефектологи.

«Рекомендации можно получить как при личной встрече, так и по телефону или в формате онлайн. В Год семьи такая помощь будет особенно актуальна», — добавила она.

Консультационные центры оказывают помощь семьям в решении проблем в поведении и развитии подростков, устранении трудностей во взаимоотношениях между родителями и детьми. В Центре диагностики и консультирования Кубани и его 15 филиалах действует консультационно-методическая служба «Диалог». Специалисты помогают семьям, воспитывающим детей с ОВЗ.

Частная школа-детский сад «Счастливое детство» в Краснодаре стала частью проекта в 2020 году. За это время к специалистам обратились родители из более 40 регионов РФ и получили свыше 30 тыс. консультаций. В консультационном центре детского сада № 15 Северского района оказывают помощь 10 педагогов. Они организовывают очные мероприятия и выезжают в отдаленные населенные пункты района и за его пределы.

Основная задача консультационных центров заключается не столько в предоставлении родителям готовых решений по проблеме, сколько в поддержании у них стремления проводить семейный досуг с пользой и интересом, а также научить эффективно и качественно проводить время с ребенком. Полный список консультационных центров находится на сайте краевого министерства образования, науки и молодежной политики.

В этом году в проект вошла некоммерческая профессиональная образовательная организация «Университет профессионального образования». Теперь родители могут получить консультацию по выбору ребенком будущей профессии. Учреждение планирует профориентационные просветительские мероприятия по востребованным профессиям, а также консультации для многодетных семей, в том числе по юридическим и социальным вопросам, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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