Более 50 млн рублей сэкономили власти Геленджика в 2023 году на госзакупках

Об этом стало известно 5 февраля на расширенном заседании в администрации города-курорта, посвященном итогам закупочного процесса.

По словам мэра Геленджика Алексея Богодистова, власти города грамотно выстроили работу в этом направлении. Государственные закупки планируют через электронный магазин. Это позволяет прозрачно и эффективно расходовать деньги из муниципального бюджета.

«В результате, по итогам 2023 года удалось сэкономить более 50 млн рублей, которые перенаправили на решение не менее важных задач», — написал Богодистов в Telegram.

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