Более 5 тыс. жителей Новороссийска на несколько месяцев остались без света

Без электроэнергии остались жители новороссийского ЖК «Уютный». Ее там отключают ежедневно на 5 часов. Но в последнее время проблема встала остро.

«У меня муж инвалид второй группы. Мы с ним только на лифте может подниматься, хотя на втором этаже живем, потому что ходит с палочкой, тяжело. И мы застряли в лифте на 45 минут», — рассказывает жительница Новороссийска Томила Сунцова.

«Это бывает часто, по вечерам. А ребенка в это время, перед тем как уложить спать, надо помыть, покормить», — добавляет жительница дома Александра Зюткина.

«Администрация города не объясняет это ничем, просто игнорирует нас. Были написаны заявления в следственный комитет. Мы уже принимаем все рычаги давления», — говорит председатель совета дома в ЖК «Уютный» Инна Чеверда.

«Подниматься на 16 этаж с колясками невозможно. В момент отключения света мы даже оставить коляску внизу не можем, потому что все камеры, вся безопасность остается лишь для галочки на бумаге», — отмечает житель Новороссийска Алексей Мрарий.

Съемочная группа «Кубань 24» решила попробовать подняться на 16 этаж пешком, как это делает Алексей.

«Я хожу в зал, у меня нет проблем со здоровьем. Но при этом на 10 этаже мне стало тяжеловато, а на 16-м — появилась одышка. В подъезде очень душно, окон открытых нет. Как с этим справляются инвалиды и пожилые люди, я не представляю», — делится специальный корреспондент «Кубань 24» Яна Анненкова.

«Последние отключения, которые были буквально на днях, связаны с перераспределением нагрузок и техническими моментами», — объясняет начальник МКУ ЖКХ Новороссийска Андрей Неженец.

Редакция «Кубань 24» позвонила в электроснабжающую компанию, чтобы выяснить причину частых отключений электроэнергии в «Уютном».

«Я позвонила в компанию «Ростэк», попросила объяснить причину отключения света. Однако там мне сказали: «Это не ко мне, это к руководству»», — рассказывает Анненкова.