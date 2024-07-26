Более 46 млн рублей направят на реконструкцию школы в Ленинградском районе

Зданию хотят вернуть первозданный вид. Это объект культурного наследия регионального значения. В начале прошлого столетия там располагалась казачья школа для девочек.

Ярослав Будников учился в этой школе, а теперь трудится в строительной бригаде. Уже для будущих поколений сохраняет памятник архитектуры. Здание построили в 1888 году как церковно-приходскую школу. Дети были хозяевами этих помещений всегда. Сначала школа для девочек, позже просто для начальных классов. Во дворе учреждения и при Царе, и при Советах был бассейн и крытая деревянная веранда.

«На этой открытой веранде можно было рисовать, устраивать какие-то чаепития. Была голубятня, наверху и она сохранилась до Советских времен», ― рассказывает директор школы № 1 станицы Ленинградской Наталья Баева.

Веранду с панорамными окнами по задумке реставраторов планируют восстановить. Деревянные конструкции обветшали. Ценным архитекторы посчитали и фасад здания. Его декоративные элементы в стиле эклектики и классицизма традиционны для начала ХХ века. Частично восстановят и внутреннее убранство.

«Арочные проемы и массивные деревянные двери ― являются предметом охраны. Их обязательно отреставрируют, вернут им первозданный вид. Еще в каждом классе сохранились шкафы для книг. Пока здесь хранятся находки строителей: кирпичи, кованый гвоздь и чернильница. Она была спрятана в дымоходе», ― сообщает специальный корреспондент Мария Николаева.

Строители сейчас ведут демонтаж старых конструкций памятника архитектуры регионального значения ― это основная работа. Самая сложная начнется во время замены кровли.

«Когда будут делать демонтаж кровли и чистку фасада, рассматриваем разные варианты. Почистим», ― говорит начальник строительного участка фирмы-подрядчика Шамиль Межиев.

Более 46 млн рублей, направленных по краевой программе «Развитие образования», позволят преобразить это здание. Оно из тех немногих, что сохранились еще с царских времен. Работы закончат к концу года, а потом школу нужно будет еще оснастить для учеников младших классов.

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