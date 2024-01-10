Более 450 тыс. туристов приняли курорты Кубани за новогодние праздники

С 30 декабря по 8 января турпоток на курортах Кубани составил 457 тыс. человек. Это на 6,6% больше, чем годом ранее.

Еще почти 300 тыс. туристов посетили Краснодарский край с однодневными экскурсионными визитами, что на 5,5% больше, чем год назад. По словам врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаила Зарицкого, туристов на курортах принимали около 2 тыс. средств размещения на 220 тыс. мест.

«Гостиницы Черноморского побережья были заполнены на 68%, Азовского — на 19%, степной зоны и предгорий — на 58%. Наиболее востребованными у туристов стали Сочи, Анапа, Геленджик, Новороссийск, Апшеронский, Мостовский, Лабинский районы», — сказал врио министра.

На горнолыжных курорта в Сочи во время новогодних праздников отдохнули почти 80 тыс. гостей. Еще 83 тыс. туристов посетили Сочи с однодневными визитами. Всего Сочи принял более 280 тыс. отдыхающих. Средняя заполняемость гостиниц на курорте составила 74%. С 31 декабря по 3 января загрузка достигала 90%.

Краснодарский край в 2023 году принял 18,6 млн отдыхающих. Эта цифра является рекордной. Турпоток на Кубань в прошлом году увеличился на 7%. Еще 7,5 млн человек побывали в крае с однодневными поездками, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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