Более 420 молодых семей Кубани в 2022 году улучшили жилищные условия благодаря соцвыплатам

О реализации социальной выплаты по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» в Краснодарском крае рассказал вице-губернатор Андрей Прошунин.

По словам замглавы региона, в 2022 году благодаря социальным выплатам жилищные условия улучшили 424 молодые семьи.

«На эти цели выделили более 490 млн рублей из всех уровней бюджета. Субсидии можно использовать на приобретение строящегося либо готового жилья, в том числе первоначальный взнос при получении ипотечного кредита или погашение уже имеющегося», — добавил Андрей Прошунин.

Средний размер выплаты для семьи из двух человек превышает 1 млн рублей, из трех человек — 1,5 млн рублей. Финансовую поддержку предоставляют молодым семьям с детьми или без детей, которые признаны нуждающимися в жилье. Возраст каждого супруга не должен превышать 35 лет. Такие семьи получают право на субсидию, им выдают свидетельство. Его нужно использовать в течение семи месяцев.

Чтобы принять участие в программе, необходимо подать заявление в администрацию муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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