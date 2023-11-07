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Более 40 зарядных станций для электромобилей установили на Кубани с начала года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-40-zaryadnyh-stantsij-dlya-elektromobilej-ustanovili-na-kubani-s-nachala-goda
Более 40 зарядных станций для электромобилей установили на Кубани с начала года
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Концепцию развития электрозарядной инфраструктуры в регионе реализуют второй год — Краснодарский край вошел в число пилотных субъектов РФ.

«Всего в этом году мы планируем установить 66 станций в крупных городах и на дорогах регионального значения. Сегодня 42 из них уже работают. До конца года запустят еще 24 — 7 в Краснодаре и 17 в Сочи», — рассказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Прошунин.

Все станции оборудованы разъемами для зарядки любых электромобилей и соответствуют всем необходимым требованиям. При создании использовали только отечественное оборудование. Для полной зарядки потребуется 30–45 минут.

В прошлом году в городах и районах региона установили 89 электрозарядных станций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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