Более 300 штурманов и механиков торгового флота выпустились из Ушаковки

В морском университете имени адмирала Ф. Ф. Ушакова 31 августа более 300 специалистов торгового флота простились с родной альма-матер. Теперь они перспективные и высококвалифицированные кадры, которые сегодня крайне востребованы в морской отрасли страны.

Для 306 штурманов и механиков торгового флота завершились 5 лет трудного пути в профессию. Пожелать выпускникам счастливого плавания пришли руководители градообразующих предприятий и морских организаций Новороссийска. Большинство из них и сами когда-то стояли на этом же плацу, получая дипломы.

Уже второй выпуск подряд судомеханический факультет держит высокую планку по количеству красных дипломов. Столь серьезных результатов добились 24 из 156 выпускников. Более того, Иван Шедогуб и Алексей Баев получили еще и высшую курсантскую награду, почетный знак от министра транспорта РФ «За отличие в учебе». Кроме того, большинство дипломных проектов электромеханики защитили на оценку «хорошо» и «отлично», один представлен на конкурс Российского морского регистра судоходства. Защита во многих случаях проходила на английском языке и у механиков, и у судоводителей.

На факультете эксплуатации водного транспорта и судовождения из 150 выпускников отличников 17. Это сложнейшая задача, заработать красный диплом, получая инженерную специальность, поэтому в университете ребятами гордятся, стараясь всячески поощрять и выделять. Уже третий год университет вручает самым достойным, тем, кто на «хорошо» и «отлично» осваивал специальность, для кого жизнь Ушаковки — творческая, научная, патриотическая была неотделима от собственной, получили памятные знаки «Отличник ГМУ». В 2023 году знак получил 41 человек.

Обращаясь к выпускникам, гости и деканы факультетов говорили о том, что, став специалистами, они должны поддерживать громкое звание выпускника Государственного морского университета имени адмирала Федора Федоровича Ушакова. Высокий уровень их подготовки ценят везде и можно не сомневаться, что репутацию вуза, сложившуюся годами, нынешние выпускники только преумножат.