Более 300 казаков приняли участие в Корниловских поминовениях в Краснодаре

Представители Екатеринодарского отдела почтили память главнокомандующего Добровольческой армией и кубанских казаков, погибших в годы Гражданской войны.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, начальник Краснодарского высшего военного училища им. С.М. Штеменко, генерал-майор Игорь Шпырня, представители администрации Краснодара, депутаты ЗСК, духовенство, почетный караул, жители города.

«Генерал Лавр Георгиевич Корнилов, талантливый главнокомандующий Добровольческой армией, погиб 106 лет назад. Немало казаков, сражавшихся на подступах к Екатеринодару, тогда сложили свои головы на поле боя. То время стало кровавой страницей истории нашей страны. В наших с вами силах не допустить повторения печальных событий. Только объединившись мы можем отстаивать национальные интересы, строить будущее нашей великой России, воспитывать новое поколение в духе традиционных ценностей, и поэтому очень важно помнить уроки истории», — сказал Власов.

Перед поминовением прошла панихида. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы и венки к мемориалу. В ходе мероприятия 12 казакам и представителям гуманитарных миссий вручили медали «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в КубГАУ отметили первую годовщину казачьей сотни вуза.