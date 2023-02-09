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Более 30 кубанских производителей представят свою продукцию на выставке в Анапе

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-30-kubanskih-proizvoditelej-predstavyat-svoyu-produktsiyu-na-vystavke-v-anape
Более 30 кубанских производителей представят свою продукцию на выставке в Анапе

Выставка «Анапа — самое яркое солнце России» пройдет 14 февраля в конгресс-центре отеля Movenpick Resort & Spa Anapa Miracleon 5*.

Промышленный стенд Краснодарского края станет самым масштабным на ярмарке индустрии курортного бизнеса. Организатором мероприятия выступают департамент промышленной политики и Фонд развития промышленности региона.

Глава департамента промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько сообщил, что в этом году состав участников стенда увеличился на треть.

«Из заявленных свыше 60 экспонентов более 30 — кубанские промпредприятия. Продемонстрируем линейку промышленной продукции, производимой для организаций сферы гостеприимства. Ведь сегодня регион выпускает практически все, что необходимо для создания и оснащения таких предприятий. От строительных и отделочных материалов до оборудования для пищеблоков, мебели, текстиля, униформы, профессиональной бытовой химии и косметико-гигиенической продукции», — сказал Хмелько.

Промышленная экспозиция будет включать в себя несколько секций: «Ресепшен», «Бар», «Ресторан», «Пищеблок», «Театр». Сообщается, что будут организованы зоны, где свою продукцию представят производители товаров для санаторно-курортного комплекса, предприятия, выпускающие системы видеонаблюдения и разрабатывающие другие технологические решения. На уличной площадке презентуют продукцию для оснащения зон отдыха и пляжей.

В рамках деловой программы выставки пройдет конференция по вопросам поддержки краевых производителей, инвесторов и бизнеса. В ней примут участие главы профильных ведомств и институтов развития края, представители администрации Анапы.

«На встрече расскажем о финансовых и нефинансовых инструментах поддержки бизнеса, возможностях Промышленного портала Кубани. Производители поделятся опытом развития предприятий с привлечением мер господдержки», — сказал Хмелько.

Чтобы принять участие в конференции нужно пройти регистрацию. Консультацию можно получить по телефону: +7 (861) 335-26-66.

Выставка «Анапа — самое яркое солнце России» является одной из самых результативных выставок для кубанского бизнеса. В этом году она пройдет в новом формате. В качестве экспонентов представят организации санаторно-курортной отрасли, турфирмы, рестораны, предприятия промышленного комплекса и многие другие. Ожидается участие компаний Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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