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Более 3 тыс. гектаров сорняков скосили в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-3-tys-gektarov-sornyakov-skosili-v-krasnodare
Более 3 тыс. гектаров сорняков скосили в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Всего до конца второго квартала в краевой столице планируют обработать от сорной растительности почти 3,9 тыс. га. Покос проводят в первую очередь на территории скверов, парков и соцобъектов.

«Главная проблема на сегодняшний день — это частные территории, которые заросли сорняками. Собственникам таких земельных участков мы выдали уже более 600 уведомлений и 10 проколов о необходимости покоса сорной растительности», — сообщил замглавы Краснодара Максим Онищенко.

Он призвал горожан относиться друг к другу с уважением и напомнил, что амброзия вредна и опасна для здоровья. Владельцы частных домов и коммерческих объектов должны самостоятельно избавляться от карантинного сорняка на своих участках. При выявлении нарушений собственники земельных участков получают уведомления о необходимости покоса амброзии.

Сообщить о карантинной растительности на какой-либо территории можно по телефону горячей линии ЕДДС — 050, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: почему борьба с амброзией должна быть общим делом.

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