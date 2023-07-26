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Более 3 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Краснодарском крае с начала года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-3-tys-chelovek-postradali-ot-ukusov-kleshhej-v-krasnodarskom-krae-s-nachala-goda
Более 3 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Краснодарском крае с начала года
Фото Erik Karits, pexels.com

По данным Роспотребнадзора на 26 июля, в медучреждения с жалобами на укусы клещей обратились3 тыс. 49 человек, в том числе 1 тыс. 188 детей.

На Черноморском побережье клещи укусили 738 человек, на Азовском — 65. Всего с начала года на наличие инфекций исследовали почти 10 тыс. насекомых, снятых с людей и объектов внешней среды. Из 2 тыс. клещей, снятых с людей, боррелиозом заражены более 16%.

На территории края проводят обработку от клещей и комаров. Уже обработали 5,5 тыс. га территорий, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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