Более 3 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Краснодарском крае с начала года

По данным Роспотребнадзора на 26 июля, в медучреждения с жалобами на укусы клещей обратились3 тыс. 49 человек, в том числе 1 тыс. 188 детей.

На Черноморском побережье клещи укусили 738 человек, на Азовском — 65. Всего с начала года на наличие инфекций исследовали почти 10 тыс. насекомых, снятых с людей и объектов внешней среды. Из 2 тыс. клещей, снятых с людей, боррелиозом заражены более 16%.

На территории края проводят обработку от клещей и комаров. Уже обработали 5,5 тыс. га территорий, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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