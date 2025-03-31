Более 3,5 миллиона человек подписались на госпаблики Краснодарского края

С 2022 году все госучреждения в России обязаны вести как официальные страницы, так и страницы в соцсетях. Об этом напомнил руководитель департамента информатизации и связи Станислав Завальный.

По его словам, всего на госпаблики региона во «Вконтакте», «Одноклассниках» и мессенджере Telegram подписано более 3,5 млн человек.

Через официальные страницы в соцсетях и мессенджере Telegram жители региона могут обратиться в органы власти и получить ответ на интересующие вопросы. Так, например, с начала 2025 года в числе самых часто поднимаемых тем — состояние дорог и тротуаров, работа светофоров, благоустройство общественных пространств, в том числе придомовых и дворовых территорий, а также организация парковок.

В ответ на обращения кубанцев городские службы починили на улицах Краснодара уличные фонари, в дни снегопада быстро приводили в надлежащий вид дороги, а в центре Белореченске убрали провисший электрический провод, мешающий проезду транспорта.

Для удобства пользователей соцсетей, на страницах госорганизаций размещены специальные виджеты платформы обратной связи — «Госуслуги. Решаем вместе». Они позволяют задать вопрос органам власти и организациям, а также поделиться своим мнением по актуальным темам, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

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