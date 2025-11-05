Более 245 млн рублей поступило в бюджет Кубани от лицензий на продажу алкоголя

В краевой бюджет с начала года поступило свыше 245 млн рублей от выдачи лицензий на розничную продажу алкоголя. Объем поступлений вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

С 1 сентября этого года действует новый порядок уплаты госпошлины за лицензии на розничную продажу алкоголя, подчеркнул и. о. руководителя департамента потребительской сферы края Роман Куринный. Для организаций в сельской местности размер пошлины установлен в размере 20 тыс. рублей за каждый год действия лицензии на один объект.

«Для предприятий, работающих в городских населенных пунктах, пошлина составляет 65 тыс. рублей за год действия лицензии на один объект», — добавил Роман Куринный.

За десять месяцев департамент оформил свыше 3,6 тыс. лицензий, распространяющихся на 12,5 тыс. объектов. В их числе около 9,4 тыс. приходятся на предприятия розничной торговли, а более 3,1 тыс. — на заведения общественного питания, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: предприятия потребительской сферы Кубани перечислили в бюджет 75,1 млрд рублей.

Подпишись, здесь всегда интересно.