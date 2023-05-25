Более 230 млн рублей направят в 2023 году на закупку пожарной техники в Краснодарском крае

В Краснодаре прошло заседание краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, в ходе которого обсудили мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и безопасность туристов в летний сезон.

По данным МЧС, число пожаров на Кубани снизилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Первый вице-губернатор Игорь Галась призвал глав муниципалитетов своевременно вводить особый противопожарный режим и обратил их внимание на то, что они несут персональную ответственность за обеспечение мер противопожарной безопасности.

«Чтобы минимизировать количество пожаров, травм жителей и гостей региона мы в том числе обновляем парк спецтехники. За 2021-2022 годы закуплено пожарной техники и оборудования на 382 млн рублей. В этом году планируем направить на эти цели более 230 млн рублей», — отметил Игорь Галась.

И.о. министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий сообщил о том, что отели и детские здравницы готовы к лету, пляжи подготовлены, турмаршруты промаркированы и проверены на соответствие требованиям безопасности.

Также замглавы региона отметил, что вместе с противопожарными мерами важно обеспечить безопасность жителей и гостей Кубани.

«Количество туристов, желающих отдыхать на курортах Краснодарского края, с каждым днем возрастает. Требования к сервису, комфорту и безопасности также повышаются, тем более в условиях нынешней обстановки. Всем ответственным службам надо быть готовыми оперативно реагировать на вызовы», — подчеркнул первый вице-губернатор.

Министр ГО и ЧС Кубани Сергей Штриков предложил провести обучение работающих на пляжах спасателей на базе краевого учебно-методического центра по ГО и ЧС, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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