Более 220 животных из муниципального приюта Сочи обрели новый дом

За 2024 год в сочинском муниципальном приюте вакцинировали и стерилизовали 1,3 тыс. собак. Все они также получили необходимую медицинскую помощь, в том числе с ними работали зоопсихологи.

В приюте также ведется активная работа по устройству питомцев в добрые руки. Так, в прошлом году свой дом нашли 187 питомцев обрели хозяев, а с начала 2025-го — еще 40. Всех потенциальных владельцев консультировали ветеринары и зоопсихологи.

Муниципальный приют расположен в селе Барановка. Для животных там организовали 78 вольеров, в них могут одновременно находиться до 350 питомцев.

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