Более 200 компаний примут участие в международном форуме «Биопром» в Геленджике

В КДЦ «Геленджик Арена» 7 и 8 октября состоится первый Международный форум «Биопром», который объединит важнейшие направления развития и применения биотехнологий.

Форум соберет более 3,5 тыс. участников и представит собой глобальную платформу для выстраивания профессионального диалога между разработчиками и производителями инновационных продуктов и технологий, деловых сообществ, институтов развития, органов власти. Форум проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли и Министерства здравоохранения Российской Федерации. Организатор — международный выставочный оператор «Бизнес Ивент».

Концепция БИОПРОМ выстроена вокруг подхода человекоцентричности и синергии технологий, непосредственно влияющих на качество жизни человека. Событие объединяет профессиональные форумы БИОТЕХМЕД и ИННОФУД, а также новые направления — КОСМЕТИК КОМПОНЕНТ и ЭКОБИО, представленные в формате тематических треков.

На экспозиции общей площадью более 3,5 тыс. кв. м свои разработки и перспективные решения представят производители и поставщики оборудования, разработчики новых технологических решений для производства, упаковки и маркировки продукции, представители ритейла, сферы HoReCa, производителей медицинского оборудования и технологий. Для удобства посетителей стенды компаний-экспонентов будут объединены тематически: на втором этаже выставочного комплекса представлен кластер медицинской и косметической промышленности, а на третьем этаже — инновационные продукты питания.

Среди крупнейших экспонентов этого года — ГК «Ростех», ГК «Фармасинтез», Сеченовский Университет, ГК «Арнест», ПАО «СИБУР-Холдинг», АО «ЦИТО», АО «Нацимбио», ФГУП «Эндофарм», ГК «ЭФКО», ПАО «Магнит», АО «Росхим», АО «Газпромбанк». Регионом-партнером выступит Краснодарский край, который представит самую масштабную экспозицию, включающую в себя экспозиции Кубанского научного фонда и Фонда развития инноваций Краснодарского края.

Деловая программа включает в себя более 30 сессий, объединенных в пять тематических треков: БИОПРОМ, БИОТЕХМЕД, ИННОФУД, КОСМЕТИК КОМПОНЕНТ, ЭКОБИО. Повестка затронет все ключевые вопросы развития биотехнологий: от разработки инновационных ингредиентов, цифровизации производства и умных цепей поставок до биохакинга, персонализированного питания и медицины.

Для руководителей компаний и органов государственной власти в деловую повестку включены рабочие группы, экспертные советы, стратегические сессии. Эксперты обсудят актуальные вопросы развития биотеха: здоровая еда и технологии, компоненты для производства косметики, переработка и утилизация отходов, коммерциализация научных разработок, перспективы развития фармацевтики и реализации стратегии «ФАРМА-2030», разработка орфанных препаратов, инвестиции и стабильный рост рынка биотехнологий, формирование кадрового потенциала в долгосрочной перспективе. Среди приглашенных спикеров — главы таких крупных игроков рынка, как «Фармсинтез», «Нацимбио» (ГК «Ростех»), «Промомед», «ЭФКО», «Магнит».

На первый день форума запланированы главные мероприятия деловой программы. Самое статусное событие — прогноз-сессия БИОПРОМ «Жить до 120: технологии для человека». Представители институтов власти и руководители крупнейших предприятий обсудят основные тренды по повышению стандартов качества жизни в России и в мире. К участию в сессии приглашен первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров. На пленарной сессии БИОТЕХМЕД «Движение к технологическому лидерству — нацпроекты технологического суверенитета для здравоохранения» будет обсуждаться реализация национальных и федеральных проектов по развитию здравоохранения. Приглашены к участию министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Молодые инновационные проекты в сфере биотеха и цифровых технологий получат уникальную возможность представить свои разработки и бизнес-концепции потенциальным заказчикам. Формированию качественной аудитории способствует сочетание эффективных моделей коммуникации: акселератор как одно из эффективных направлений по привлечению инвесторов и партнеров; прогноз-сессия по совместной работе над качеством жизни человека.

Для всех посетителей, интересующихся здоровым образом жизни и биохакингом, запланированы мастер-классы, лекции, встречи с лидерами общественного мнения, дегустации еды будущего и другие события.