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Более 2,7 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Краснодарском крае с начала года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-2-7-tys-chelovek-postradali-ot-ukusov-kleshhej-s-nachala-goda-na-kubani
Более 2,7 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Краснодарском крае с начала года
Фото Erik Karits, pexels.com

По данным Роспотребнадзора на 5 июля, в медучреждения с жалобами на укусы клещей обратились 2 тыс. 763 человека, в том числе 1 тыс. 80 детей.

За прошедшую неделю число пострадавших от укусов клещей увеличилось на 116. На Черноморском побережье за неделю клещи укусили 107 человек.

Всего на Черноморском побережье от укусов пострадали 670 человек, в том числе 284 ребенка. На Азовском побережье — 43 человека, из них 12 детей. В детских оздоровительных учреждениях края случаи укусов клещей не зарегистрировали.

В лабораториях исследовали 8 тыс. 818 клещей. Из 1 тыс. 809 снятых с людей насекомых в 308 случаях обнаружили положительные результаты на клещевой боррелиоз, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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