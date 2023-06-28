Более 2,6 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Краснодарском крае с начала года
По данным Роспотребнадзора на 28 июня, от укусов клещей пострадали 2 тыс. 647 человек, в том числе 1 тыс. 43 — дети до 14 лет.
За прошедшую неделю число людей, которые обратились к медикам с жалобами на укусы клещей, увеличилось на 267.
На Черноморском побережье за неделю клещи укусили 85 человек, в том числе 30 детей. Всего с начала года на Черноморском побережье пострадали 563 человека, в том числе 245 детей.
На Азовском побережье за неделю с жалобами на укусы обратились 10 человек, в том числе 4 детей. Всего с начала года — 28 человек, в том числе 8 детей.
В детских оздоровительных учреждениях края случаев укуса клещей не зафиксировано.
В лабораториях исследовали 1 тыс. 703 клещей, снятых с людей. В 293 случаях выявили клещевой боррелиоз, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Читайте также: укусил клещ — что делать?