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Более 2,6 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Краснодарском крае с начала года 

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-2-6-tys-chelovek-postradali-ot-ukusov-kleshhej-v-krasnodarskom-krae-s-nachala-goda
Более 2,6 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Краснодарском крае с начала года 
Фото JerzyGorecki, pixabay.com

По данным Роспотребнадзора на 28 июня, от укусов клещей пострадали 2 тыс. 647 человек, в том числе 1 тыс. 43 — дети до 14 лет.

За прошедшую неделю число людей, которые обратились к медикам с жалобами на укусы клещей, увеличилось на 267.

На Черноморском побережье за неделю клещи укусили 85 человек, в том числе 30 детей. Всего с начала года на Черноморском побережье пострадали 563 человека, в том числе 245 детей.

На Азовском побережье за неделю с жалобами на укусы обратились 10 человек, в том числе 4 детей. Всего с начала года — 28 человек, в том числе 8 детей.

В детских оздоровительных учреждениях края случаев укуса клещей не зафиксировано.

В лабораториях исследовали 1 тыс. 703 клещей, снятых с людей. В 293 случаях выявили клещевой боррелиоз, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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