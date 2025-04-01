Более 2,6 млн квадратов метров жилья ввели в ЮФО благодаря бюджетным кредитам

Развиваться регионам России комплексно, в том числе увиличивать в них объем строительства, помогают проекты, финансируемые за счет средств инфраструктурных бюджетных (ИБК) и специальных казначейских кредитов (СКК). Об этом рассказал заместитель председателя Правительства РФ, куратор Южного федерального округа Марат Хуснуллин.

По его словам, регионы ЮФО — это крупный транспортно-логистический хаб с развитым сельским хозяйством, строительством и туризмом, который игрет одну из ключевых ролей в ускоренном комплексном развитии страны и ее экономики. Кроме того, в ЮФО сосредоточен ряд городов-героев и городов воинской славы, например, Севастополь, Волгоград, Новороссийск, Анапа, Туапсе и др.

«Сегодня мы чтим память о подвигах бойцов и мирных граждан и делаем все, чтобы города процветали и развивались. Повышению качества жизни в населенных пунктах, в том числе ЮФО, помогают выгодные для регионов инструменты инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов. С помощью них субъекты на льготных условиях строят и ремонтируют образовательные учреждения, развивают городскую инфраструктуру и благоустраивают общественные пространства, тем самым повышая качество жизни граждан. Благодаря уже реализованным проектам в рамках ИБК и СКК на юге страны уже введено более 2,6 млн кв. м жилья, создано порядка 9,5 тыс. рабочих мест и привлечено свыше 236 млрд рублей внебюджетных инвестиций», — уточнил зампредседателя Правительства РФ.

Марат Хуснуллин добавил, что всего для ЮФО одобрили средства ИБК и СКК для реализации 139 проектов и мероприятий.

«В ЮФО уже введено 86 объектов и мероприятий с привлечением средств ИБК, большинство из которых — объекты инженерно-коммунальной инфраструктуры, а также три коммунальных и дорожных объекта за счет СКК. На данный момент в округе в работе 50 объектов и мероприятий, которые ведутся с привлечением бюджетных кредитов», — сообщил Первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин.

Куратором программы ИБК и СКК выступает Минстрой России, оператором – ППК «Фонд развития территорий», сообщили в пресс-службе администрации Правильтельства РФ.

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