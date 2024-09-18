Более 2,5 млрд рублей направят на ремонт школ из бюджета Кубани

О ходе ремонта и модернизации учебных заведений 18 сентября рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

По словам замглавы региона, в этом году из краевого бюджета на ремонт школ выделили более 2,5 млрд рублей, в том числе и на модернизацию спортзалов. К новому учебному году сделали капремонт в спортзалах 17 школ.

«В спортзале школы № 11 хутора Южный Курганинского района обновили коммуникации, заменили окна, двери и полы, закупили новый спортивный инвентарь — мячи, маты, волейбольные и баскетбольные сетки, ворота для мини-футбола. В этом современном пространстве дети могут заниматься и во внеурочное время. А в школе № 5 станицы Пластуновской Динского района обновили внешний вид спортзала, полностью заменили пол, инженерные коммуникации и электрические сети», — написала Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Всего обновили спортзалы в 12 муниципалитетах — Краснодаре, Сочи, Динском, Туапсинском, Славянском, Крымском, Лабинском, Курганинском, Ейском, Белоглинском, Отрадненском и Староминском районах.

В 42 школах Кубани к новому учебному году капитально отремонтировали пищеблоки.

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