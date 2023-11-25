Более 2,5 млн туристов планирует принять Краснодарский край в зимний сезон

Ситуацию с приемом отдыхающих в ближайшие три месяца обсудили на заседании «зимнего штаба», которое по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева провел его заместитель Александр Руппель.

В совещании приняли участие представители профильных ведомств, министерств и муниципалитетов, где чаще всего останавливаются туристы в зимний сезон.

«С декабря по март мы планируем принять порядка 2,5 млн человек – это на уровне прошлого года. Однако уже сейчас мы идем с опережением прогнозного туристического потока», — сказал Руппель.

Вице-губернатор отметил, что Краснодарский край с начала года принял уже более 17,5 млн отдыхающих, что стало историческим рекордом для региона. По итогам года Кубань рассчитывает принять не менее 18,5 млн туристов. Руппель добавил, что в зимний сезон гостям края важно обеспечить комфортный, качественный и безопасный отдых.

Старт зимнего туристического сезона ожидается с 15 по 22 декабря. Точная дата будет зависеть от снежного покрова в горах. На основных курортах будет работать около 2 тыс. средств размещения на 220 тыс. мест. Номера отелей на декабрь и январь уже забронировали на 40%. Наибольшей популярностью пользуются средства размещения в горном кластере Сочи, там уже забронировали 60% номеров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Сочи 15 ноября приняли 7-миллионного туриста с начала 2023 года. Владимир Ломанов приехал на курорт с женой и сыновьями.