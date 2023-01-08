Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Более 2,3 тыс. обращений поступило на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-2-3-tys-obrashhenij-postupilo-na-pryamuyu-liniyu-veniamina-kondrateva
Более 2,3 тыс. обращений поступило на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края ответит на вопросы 12 января в эфире телеканала «Кубань 24».

С 5 января на «Прямую линию» поступило свыше 2 тыс. 300 сообщений. Из них около 1,8 тыс. вопросов прислали в чат-бот в Telegram, по многоканальному телефону направили 438 обращений. Еще 162 вопроса поступило через «Госуслуги».

Большинство вопросов касаются ЖКХ (33%), транспорта и дорожного хозяйства (17%), соцобеспечения (14%), а также строительства и архитектуры (10%) и здравоохранения (7%).

Наибольшее число обращений поступает от жителей Краснодара, Сочи, Анапы, Новороссийска, Туапсинского и Динского районов.

«Прямая линия» губернатора Вениамина Кондратьева пройдет 12 января в эфире телеканала «Кубань 24». Также посмотреть ее можно будет на странице администрации Краснодарского края в ВКонтакте.

Задать вопросы можно по многоканальному телефону +7 (861) 268-60-44, через чат-бот в Telegram «Вопрос Кондратьеву» или через «Госуслуги», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на какие вопросы губернатор Кубани ответил в прошлом году.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Шесть человек пострадали в массовом ДТП под Анапой
Шесть человек пострадали в массовом ДТП под Анапой
Сотрудника противолавинной службы накрыло лавиной во время осмотра трасс в горах Сочи
Сотрудника противолавинной службы накрыло лавиной во время осмотра трасс в горах Сочи
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
В ночь на 8 января на побережье Сочи прогнозируют заморозки и гололед
В ночь на 8 января на побережье Сочи прогнозируют заморозки и гололед
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Более 2,3 тыс. обращений поступило на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева
  2. СМИ: защитник ФК «Краснодар» Бородин не перейдет в «Бейтар»
  3. Более 60 тыс. пассажиров перевезли паромы через Керченский пролив
  4. В Рождественскую ночь в Краснодарском крае родились 44 ребенка
  5. Шесть человек пострадали в массовом ДТП под Анапой
  6. В Сочи в ДТП с двумя иномарками и КамАЗом пострадала 13-летняя девочка
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях