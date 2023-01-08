Более 2,3 тыс. обращений поступило на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева

«Прямая линия» губернатора Вениамина Кондратьева пройдет 12 января в эфире телеканала «Кубань 24». Также посмотреть ее можно будет на странице администрации Краснодарского края в ВКонтакте.

Задать вопросы можно по многоканальному телефону +7 (861) 268-60-44, через чат-бот в Telegram «Вопрос Кондратьеву» или через «Госуслуги», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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