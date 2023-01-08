Более 2,3 тыс. обращений поступило на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева
Губернатор Краснодарского края ответит на вопросы 12 января в эфире телеканала «Кубань 24».
С 5 января на «Прямую линию» поступило свыше 2 тыс. 300 сообщений. Из них около 1,8 тыс. вопросов прислали в чат-бот в Telegram, по многоканальному телефону направили 438 обращений. Еще 162 вопроса поступило через «Госуслуги».
Большинство вопросов касаются ЖКХ (33%), транспорта и дорожного хозяйства (17%), соцобеспечения (14%), а также строительства и архитектуры (10%) и здравоохранения (7%).
Наибольшее число обращений поступает от жителей Краснодара, Сочи, Анапы, Новороссийска, Туапсинского и Динского районов.
«Прямая линия» губернатора Вениамина Кондратьева пройдет 12 января в эфире телеканала «Кубань 24». Также посмотреть ее можно будет на странице администрации Краснодарского края в ВКонтакте.
Задать вопросы можно по многоканальному телефону +7 (861) 268-60-44, через чат-бот в Telegram «Вопрос Кондратьеву» или через «Госуслуги», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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