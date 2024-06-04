Более 17 тыс. гостей отметили день рождения «Сочи Парка»

Рекордную посещаемость зафиксировали 1 и 2 июня, в праздничные выходные, посвященные десятилетию тематического парка развлечений в Сириусе. По сравнению с аналогичными датами 2023 года, турпоток вырос более чем на 25%.

Лето в «Сочи Парке» традиционно стартовало с грандиозного двухдневного фестиваля, частью которого стали концерты Хабиба и «Иванушек International», фейерверк, розыгрыши масштабных призов во главе со звездными ведущими развлекательной программы — блогером Романом Каграмановым и чемпионами мира по фигурному катанию Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.

Главный приз — абонемент в «Сочи Парк» на 10 лет – выиграла гостья из Алтайского края Татьяна Чаштанова. Среди других подарков на сцене были разыграны десятидневный отдых в отелях, ужин в ресторане, ужин и экскурсия по винодельне.

«Юбилей «Сочи Парка» – в первую очередь, праздник для наших гостей, главных героев этой сказки десятилетия. Всей нашей полуторатысячной командой продолжаем развивать парк, делать его более комфортным и интересным. 12 июня откроем семейный аттракцион «Богатырская застава», два новых аттракциона на 2025 год уже выкуплены, кроме того, в следующем году начнется реконструкция тематических земель», — говорит генеральный директор «Сочи Парка» Людмила Кузнецова.

Напомним, юбилейные события в «Сочи Парке» начались 1 мая с появления нового экстремального аттракциона «Соловей-разбойник», показов шоу от 10 лучших цирков мира, обновленной программы в дельфинарии. Впереди парк ждет еще несколько важных премьер: 6 июня начнется Пушкинская неделя, в заключительный день которой — 12 июня — стартуют гастроли ледового мюзикла Татьяны Навки «Руслан и Людмила».