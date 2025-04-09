Более 160 млн рублей планируют выделить на поддержку сельхозкооперативов Кубани

160 кооперативов на сегодняшний день работают в Краснодарском крае. Их количество с каждым годом увеличивается. Для всех действует государственная поддержка в виде грантов и субсидий.

В Абинском районе одним из успешных в своей деятельности стал кооператив «Сырные истории». Здесь кубанские продукты делают по европейским рецептам.

«Это сердце предприятия — хранилище сыров. На полках здесь вызревает порядка 20 т различных видов. Среди ассортимента раклет, пармезан, монтазио — это из распространенных. Но есть и уникальные сорта, такие как грана трюфель — это выдержанный сыр. На прилавки он поступает после года созревания и выше», — сообщила корреспондент телеканала «Кубань 24» Кристина Макуха.

За это время сыр приобретает максимум вкусовых качеств, в том числе из-за добавки в виде трюфеля. Это продукция одна из самых дорогих на прилавке, но есть и более бюджетные, но не менее оригинальные виды, к примеру, сыр, вымоченный в вине или покрытый слоем кофе. За каждым необходим уход. Для этого на предприятии трудится специалист по аффинажу.

Качество продукции здесь на высшем уровне, а секрет успеха в европейских технологиях приготовления, которые специально изучил в Италии главный технолог Илья Кашевой. По образованию он агроном, но свое призвание нашел в другой сфере. Он наблюдал за работой опытных мастеров по всему миру. Первые шаги в отрасли начинались с двух сыров, сейчас в ассортименте более 50 наименований, на этом команда не останавливается.

«Постоянно работаешь и узнаешь что-то новое. Потому что и молоко меняется, и технологии меняются, закваски меняются. Все время хочется сделать новый сыр — более интересный, более вкусный. Мы не стоим на месте и постоянно развиваемся», — сказал главный технолог Илья Кошевой

Чтобы сыр получился вкусным, изготавливать его необходимо из качественного и натурального молока. Поэтому «Сырные истории» построили собственную роботизированную ферму. Здесь для коров предусмотрено все: от кондиционеров до щетки-чесалки, также автоматизирован процесс доения. Эта ферма одна из самых роботизированных в регионе, построена благодаря грантовой поддержки краевой власти. Кроме того, государство вернуло полцены за каждую корову в виде субсидий.

Поддерживают сельхозкооперативы на Кубани с 2017 года по инициативе губернатора. За это время их количество выросло. На развитие всего было выделено 1,6 млрд рублей.

«Объединяются в кооперативы у нас личные подсобные хозяйства, самозанятые, КФХ. Это помогает людям наращивать объемы выпускаемой продукции и находить более обширные рынки сбыта», — отметил начальник управления развитиях малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Евгений Овсиенко.

В этом году работа продолжится. Из бюджета планируют выделить более 160 млн рублей. Также кооперативы смогут вернуть половину своих затрат от закупки техники или оборудования.

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