Более 150 многоэтажек отремонтируют на Черноморском побережье Кубани

В текущем году в Краснодарском крае планируют отремонтировать более 150 многоквартирных домов. На эти цели направили порядка 1,6 млрд рублей.

В настоящее время работы ведут на 94 объектах. В домах меняют крыши, фасады, инженерные системы тепло-, электро, водоснабжения и водоотведения. В 10 многоквартирных домах ставят 24 лифта. Виды работ утвердили сами собственники.

«Всего в этом году капремонт выполним в 153 многоквартирных домах Черноморского побережья, в которых проживают около 16 тыс. человек. Общая сумма средств, выделенная из фонда капремонта на эти цели, около 1,6 млрд рублей. В 34 домах работы уже завершены. Почти во всех отремонтировали крыши, на каждом втором привели в порядок фасад, отремонтировали 62 внутридомовые инженерные системы. В трех многоэтажках заменили лифты», — сказал замглавы Кубани Андрей Прошунин.

Самые масштабные работы планируют провести в Сочи. Там в текущем году отремонтируют 60 многоквартирных домов. В Новороссийске капремонт выполнят в 37 многоэтажках, в Анапе — в 26 домах. Также отремонтируют многоэтажные дома в Туапсе и Геленджике.

Всего в 2024 году на Кубани капремонт проведут в 645 многоквартирных домах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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