Более 11,5 млн выделят пострадавшим от хлопка газа жителям дома в Белореченске

Соответствующее постановление, подписанное губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, опубликовали на сайте администрации региона.

Согласно документу, жильцам, пострадавшим в результате хлопка газа в многоквартирном доме на улице Красной в Белореченске, окажут единовременную материальную помощь. На выплаты направят 11,7 млн рублей. Средства выделят из резервного фонда администрации Краснодарского края.

По 15 тыс. рублей получат все жильцы пострадавшей пятиэтажки. За частичную утерю имущества выплатят по 75 тыс. рублей, за полную — по 150 тыс. Кроме того, при поддержке администрации муниципалитета в пострадавших квартирах планируют сделать ремонт, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», хлопок газа в пятиэтажном доме на улице Красной, 84 в Белореченске произошел в ночь на 5 марта. В доме обрушилось межэтажное перекрытие между 4 и 5 этажами.

После хлопка газа один из пострадавших — 32-летний мужчина — оказался в реанимации. Его доставили вертолетом санавиации в Краснодар. Вечером 11 марта глава Белореченского района Сергей Сидоренко сообщил, что пострадавший мужчина скончался. Специалисты дали заключение, что пострадавший дом подлежит восстановлению.

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