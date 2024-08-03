Более 100 заявок за месяц прислали на краевой конкурс «Курортный Олимп»

В этом году лидеры туриндустрии Кубани будут состязаться в 24 номинациях, в том числе трех новых. Для каждой номинации предусмотрены индивидуальные сроки подачи документов.

Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий сообщил, что более половины заявок поступило на сезонные номинации.

х«Срок приема у них заканчивается в августе, чтобы комиссия имела возможность оценить представленные проекты на пике их активности. Это претенденты на звания лучших пляжей Черноморского, Азовского побережья и степной зоны, глэмпингов, детских здравниц, а также — лучших спасателей», — сказал Михаил Зарицкий.

До 4 сентября заявки могут подать администраторы, горничные, санатории и термальные комплексы. До 9 сентября — отели, работающие по системе «все включено», различной категории звездности, а также участники новой номинации «Лучший городской (бизнес) отель».

Заявки от инструкторов-проводников, поваров ресторанов при отелях и самих ресторанов ожидают до 15 сентября. Кроме того, до этого срока заявки можно подать в новой номинации «Лучший объект промышленного туризма». До 25 сентября принимаются заявки от эногастрономических объектов. От СМИ, представляющих проекты о курортах, заявки принимаются до 30 сентября. До 1 октября заявки ждут от экскурсоводов.

До 15 октября продлится прием заявок от претендентов на статус лучшего события и участников новой номинации «Лучшая площадка для проведения событийных мероприятий». Заявки принимают в онлайн-формате.

В личных номинациях будут состязаться администраторы, горничные, спасатели, повара, инструкторы-проводники и экскурсоводы. Для них подготовили тестовые и практические задания. Победители получат денежные вознаграждения. Так за первое место победителю полагается 200 тыс. рублей, 150 тыс. рублей за второе место и 100 тыс. рублей за третье место. Церемония награждения пройдет в конце года.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться в специальном разделе на сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прием заявок на конкурс «Курортный Олимп» стартовал 4 июля.