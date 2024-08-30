Более 1 млрд рублей выделили на модернизацию полигонов бытовых отходов на Кубани

На территории Краснодарского края ежегодно образуется порядка 2,5 млн т мусора. Чтобы не навредить экологии и сохранить экосистему, важно правильно обращаться с отходами.

Мусорная реформа на Кубани работает не первый год. Сейчас приступили к разработке специальных объектов, которые позволят не только улучшить экологическую ситуацию в регионе, но и сократить объемы отходов, поступающих на захоронение.

Для этого край заключил концессионные соглашения. С финансированием поможет российский экологический оператор.

«Речь о том, что все твердые коммунальные отходы должны проходить через сортировку, на которой будут отбираться полезные фракции. Они частично будут идти на компостирование, тут речь идет об органике. Частично на утилизацию, то есть на переработку», — сообщает заместитель начальника отдела министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Евгения Дудко.

В регионе уже действуют несколько проектов по использованию вторсырья. К примеру, его применяют при благоустройстве для создания малых архитектурных объектов, а также скамеек, площадок и мусорных урн.

Кроме того, из переработанного пластика изготавливают строительные материалы. Сейчас идет этап разработки плана строительства объектов по обращению с отходами. В этом процессе ключевой момент — обеспечение экологической безопасности.

«После подготовки проектно-сметной документации на объект будет пройдена экологическая экспертиза, госэкспертиза проектной документации. Поэтому все нормы законодательства РФ в сфере экологии и градостроительства будут соблюдены в полном объеме», — подчеркивает руководитель департамента публичной правовой компании «Российский экологический оператор» Александра Голованова.

Концессионные соглашения заключены по трем комплексам — в Крымском, Усть-Лабинском и Ленинградском районах. На них предусмотрели стопроцентную сортировку. Вместе эти объекты смогут обрабатывать около 750 тыс. т мусора в год.

Из всего объема мусора около половины отправят на утилизацию. Органическая часть будет преобразована в компост, остальным материалам дадут вторую жизнь. Непригодный к переработке мусор захоронят на полигоне.

«Я подчеркну, это не только концессионные соглашения, но еще и инвестиционные соглашения, которые дают перечень новых объектов по обращению с отходами. Принципиально новые объекты, которые обеспечивают комплексный подход в обращении с отходами», — отмечает заместитель начальника отдела министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Евгения Дудко.

Нововведения позволят сократить общий объем захоронения мусора в регионе в два раза. В планах властей к 2030 году охватить всю территорию региона такими комплексами.