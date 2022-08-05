Боксер Сеяд Гашимов: надо работать над физической нагрузкой, чтобы показать себя более устойчивым
Кубанский боксер Сеяд Гашимов покажет себя во взрослой сборной России. Совсем скоро он присоединится к лучшим представителям страны в Сочи.
Туда 18-летний спортсмен отправится вместе с наставником краевой сборной Геннадием Ковалевым, который входит в тренерский штаб национальной команды.
«Там есть на кого равняться. Там все лидеры сборной России, все чемпионы — Олимпиады, мира, страны. Есть, что подглядеть и что взять. Та же работа в парах с ними. Ты уже становишься лучше», — рассказал тренер сборной Краснодарского края по боксу Геннадий Ковалев.
В плане результатов последние старты Гашимову не удались. На первенстве страны в Суздале у него не получилось добраться до медалей, а на Спартакиаде учащихся России в Раменском он завоевал бронзу в весе до 57 кг, что сам расценивает как неудачу. Двенадцатидневный сбор с национальной командой — шанс исправить ошибки.
«Будем работать над физической нагрузкой, чтобы плотно подойти к мужским соревнованиям, чтобы показать себя более устойчивым в ринге, чем в юношах. На данный момент качаемся и больше делаем школьную работу», — сказал бронзовый призер Спартакиады учащихся России по боксу Сеяд Гашимов.
Юношеский бокс — это уже прошлый этап. Теперь нужно выходить на взрослый уровень. Поэтому настолько важны предстоящие тренировки в Сочи, где сборная России с 8 августа начнет готовиться к Спартакиаде сильнейших в Москве. А у Гашимова ближайший турнир состоится в ноябре — первенство России среди спортсменов от 19 до 22 лет.
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