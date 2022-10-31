Бойцы из Краснодарского края завоевали 7 медалей в международном турнире по кикбоксингу

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соревнования по кикбоксингу прошли в Кемерове. Краснодарский край представляли пять спортсменов, четверо из них — в составе сборной РФ.

Всего в чемпионате участвовали 1 тыс. 100 атлетов из 50 регионов РФ, а также из 6 зарубежных стран. Впервые на турнире среди мужчин и женщин представили все дисциплины кикбоксинга и выступили спортсмены всех возрастных категорий от 10 до 40 лет.

Атлетов поздравил вице-губернатор Кубани Александр Власов.

«Поздравляю победителей и призеров международных соревнований. В Краснодарском крае кикбоксингом занимаются более 7 тыс. человек. Из них в 16 отделениях спортивных школ — почти 1,6 тыс. спортсменов. По итогам 2021 и десяти месяцев нынешнего года кубанские кикбоксеры завоевали более 120 медалей на всероссийских и международных соревнованиях. Это говорит о высоком уровне подготовки», — сказал Власов.

Представители Кубани получили семь медалей. Золото взяли Кирилл Степаненко в дисциплине «лоу-кик» в весовой категории 81 кг, Амир Кубов в дисциплине «К1» в категории 51 кг и Алиса Лярская в возрастной категории 2006-2007 года в дисциплине «К1» (52 кг). Данила Тутаев выиграл серебро и две бронзы в дисциплине «сольные композиции». Артем Анисимов занял третье место в дисциплине «фулл-контакт» (86 кг).

Чемпионат по кикбоксингу завершил мероприятия десятого юбилейного Международного форума «Россия — спортивная держава».

«Сегодня в состав сборной России по кикбоксингу входят 35 кубанских спортсменов. Их результативность мы видим регулярно на всероссийских соревнованиях и на международном уровне. Система, выстроенная тренерским штабом, а также упорство спортсменов являются фундаментом и базой, которые дают успешные выступления и положительные результаты», — сказал министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко.

В крае также действуют Федерация кикбоксинга и Региональный центр спортивной подготовки по боксу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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