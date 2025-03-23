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Боевой снаряд, найденный на субботнике в Геленджике, вывезли и взорвали

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/boevoj-snaryad-najdennyj-na-subbotnike-v-gelendzhike-vyvezli-i-vzorvali
Боевой снаряд, найденный на субботнике в Геленджике, вывезли и взорвали
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Подозрительный предмет заметили 22 марта в овраге около улицы Островского во время уборки территории.

О находке сообщили в правоохранительные органы. Прибывшие на место взрывотехники Росгвардии выяснили, что люди нашли 122-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас вывезли в карьер и уничтожили, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Читайте также: найденную в корнях деревьев туристом гранату обезвредили под Туапсе. О боеприпасе, обнаруженном на туристическом маршруте недалеко от Гойтхского перевала в Туапсинском районе, сообщил проходивший мимо краснодарец.

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