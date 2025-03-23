Боевой снаряд, найденный на субботнике в Геленджике, вывезли и взорвали

Подозрительный предмет заметили 22 марта в овраге около улицы Островского во время уборки территории.

О находке сообщили в правоохранительные органы. Прибывшие на место взрывотехники Росгвардии выяснили, что люди нашли 122-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас вывезли в карьер и уничтожили, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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