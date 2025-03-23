Боевой снаряд, найденный на субботнике в Геленджике, вывезли и взорвали
Происшествия
23.03.2025 13:02
Подозрительный предмет заметили 22 марта в овраге около улицы Островского во время уборки территории.
О находке сообщили в правоохранительные органы. Прибывшие на место взрывотехники Росгвардии выяснили, что люди нашли 122-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.
Боеприпас вывезли в карьер и уничтожили, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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