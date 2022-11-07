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Боец смешанных единоборств Вартан Асатрян: чем ближе к бою, тем более скоростная идет работа

Спорт
07.11.2022 09:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/boets-smeshannyh-edinoborstv-vartan-asatryan-chem-blizhe-k-boyu-tem-bolee-skorostnaya-idet-rabota
Видео канала «Кубань 24»

Кубанский боец Вартан Асатрян готовится защитить титул AMG Fight Nights в весе до 57 кг. Его поединок с нижегородцем Анатолием Кондратьевым состоится в Астрахани 11 ноября.

Этот бой ждали еще в середине октября, но за несколько дней до выхода на ринг Асатрян получил травму.

«Чем ближе к бою, тем у тебя более скоростная идет работа. Мы полностью убираем физические тренировки, чтобы у нас не забивались мышцы, чтобы они были более эластичными. По утрам я занимаюсь с тренерами, они держат «лапы», я же не могу сам себе их держать. А вечером проходят мои основные тренировки, я сам тренируюсь. Я уже более пяти лет сам себя тренирую», — рассказал Вартан Асатрян.

Бой Асатряна и Кондратьева пройдет в Астрахани и станет одним из двух главных поединков вечера AMG Fight Nights 116. Смешанными единоборствами Вартан Асатрян занимается уже 16 лет. Возможно, предстоящий бой — самый важный в его карьере, ведь на кону не только защита титула, но и вероятное подписание контракта с UFC.

Автор:
Евгений Резник
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