Блогеру в Крыму грозит штраф в полмиллиона за нарушение прав на публикацию видео

Девушка опубликовала в запрещенной в РФ соцсети ролик с чужими фото, указав их автора. Он подал на блогера в суд.

По словам девушки, раньше у нее был аккаунт с 10 тыс. подписчиков, ее видео набирали по 1 млн просмотров. В основном девушка снимала патриотические ролики о развитии Крыма в составе России. Среди аудитории были те, кто поддерживал крымчанку, но нашлись и те, кто пытался заблокировать ее аккаунт, отметила блогер.

Год назад девушка сняла трендовую зарисовку об особенностях крымских городов с озвучкой и личными фото и видео. Ролик понравился подписчикам, и они попросили записать подобное видео про другие города.

«Я тогда еще сделала Ростов-на-Дону и Краснодар. Правда, своих материалов у меня для этого не было, поэтому я позаимствовала из другого аккаунта в тик-токе. В описании подписала автора, но спустя время получила досудебную претензию о том, что, оказывается, нарушили закон. Как раз от жителя Ростова», — объяснила блогер.

По словам девушки, первоначальная сумма ущерба составила 250 тыс. рублей. Истец предлагал решить все без судов, однако крымчанка отказалась, поскольку не считала себя виноватой, так как указала автора. В результате истец подал на нее в суд и потребовал уже 500 тыс. за нарушение авторских прав.

Как сообщил частно-практикующий юрист в сфере авторского права и сопровождения онлайн-бизнеса, судебный адвокат Вадим Кудряшов, вина блогера есть. Однако размер компенсации несоразмерен последствиям ее действий. Кроме того, видео не носило коммерческий характер, а также содержало отметку автора, пояснил эксперт.

Юрист отметил, что публикации в интернете являются интеллектуальной собственностью, поэтому нельзя использовать все, что выложили в сеть.

«Для объектов авторских прав сложно определить ущерб, поскольку речь идет об использовании контента. Требование истца не учитывает критерии, которые были сформулированы в позициях Конституционного Суда Российской Федерации, а также Верховного Суда Российской Федерации, поскольку заявленное требование направлено не на защиту правообладателя, а на обогащение правообладателя путем злоупотребления своими правами», — пояснил юрист.

Заседание по делу пройдет 3 декабря, сообщает «КП»-Крым».

