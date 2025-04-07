Блогер Ярцева: десерты можно сделать полезными и безопасными для фигуры

Есть сладости и не толстеть — не миф, а реальность, уверена кулинарный блогер Лена Ярцева.

Например, можно заменить в рецепте обычную пшеничную муку на муку из твердых сортов пшеницы, ржаную, миндальную или кокосовую. Это поможет снизить количество простых углеводов, от которых обычно и поправляются.

Также стоит отказаться от использования белого синтетического сахара и вместо него взять натуральные подсластители, например, сухофрукты.

«Это может быть и стевия, и сироп топинамбура, и финиковый сироп. Мне нравится вариант пастилы, когда перерабатываются печеные кислые яблоки, добавляется туда банан, это дело высушивается и получается полезная сладость. Или, например, ту же пастилу можно приготовить без сахара, или зефир — только за счет за счет белковой массы и печеных яблок. Получается замечательный десерт или мусс», — отметила Ярцева.

Таким образом, любой десерт, будь то торт или печенье, можно приготовить без сахара, подытожила блогер в интервью радио Sputnik.

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