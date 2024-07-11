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Блогер из Краснодара извинился за оскорбление жителей Азербайджана в соцсетях

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Ссылка https://kuban24.tv/item/bloger-iz-krasnodara-izvinilsya-za-oskorblenie-zhitelej-azerbajdzhana-v-sotssetyah
Блогер из Краснодара извинился за оскорбление жителей Азербайджана в соцсетях
Фото freepik.com

Блогер из Краснодара Герман Ягодка 9 июля в своем аккаунте в соцсетях неуважительно высказался о жителях Республики Азербайджан.

Позже блогер в своем аккаунте опубликовал видеозапись, в которой извинился за оскорбление жителей Азербайджана. По словам блогера, он осознал свою вину. Также он пообещал в будущем никогда оскорблять людей.

По информации из соцсетей, Герман Ягодка родился в Санкт-Петербурге. В 2006 году он в течение месяца принимал участие в съемках телепроекта «Дом 2», пишет «АиФ-Юг».

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