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Благотворительный телерадиомарафон «Народный фронт. Все для Победы» состоится 15 июня на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/blagotvoritelnyj-teleradiomarafon-narodnyj-front-vse-dlya-pobedy-sostoitsya-15-iyunya-na-kubani
Благотворительный телерадиомарафон «Народный фронт. Все для Победы» состоится 15 июня на Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Марафон состоится 15 июня с 12:00 до 16:00 на телеканале «Кубань 24» и в эфире «Первого радио Кубани».

На собранные во время телемарафона деньги закупят квадрокоптеры, бинокли, тактические аптечки, инструменты, рюкзаки и другое необходимое оборудование.

«Год назад мы запустили масштабный проект Народного фронта «Все для Победы!». И каждая собранная копейка идет на нужды фронта. Бойцам, которые сейчас на передовой выполняют те же задачи, что раньше наши деды и прадеды, необходима наша поддержка», — сказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Краснодарском крае Сергей Костылев.

В телевизионном эфире будут участвовать олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте, депутат ЗСК Ирина Караваева, актриса Анастасия Макеева, главный врач ККБ № 1 Владимир Порханов и худрук Краснодарской филармонии имени Пономаренко Вероника Журавлева-Пономаренко.

Организатором телерадиомарафона является Народный Фронт в Краснодарском крае. Все желающие могут перечислить деньги по QR-коду по этой ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на телеканале «Кубань 24» прошел благотворительный марафон «Все для победы».

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