Благотворительный проект DOGMA стал победителем премии «Твердые знаки»

Проект помощи бездомным животным, созданный совместно с краснодарским муниципальным учреждением «Управление по обращению с животными», стал победителем региональной бизнес-премии «Твердые знаки — 2025» в номинации «Лучший социально-ориентированный проект».

Безопасность на территории жилых комплексов – приоритетная задача для девелопера. Пилотный проект, направленный на гуманное решение вопроса с бродячими животными, реализуется в одном из самых крупных ЖК страны – микрорайоне «Самолет», расположенном на Западном обходе Краснодара.

«Безусловно, очень ценно, что наша социально-ориентированная благотворительная акция нашла отклик в сердцах и получила награду. Для нас важно слышать внутренние запросы от жителей наших жилых комплексов и оперативно на них реагировать, сохраняя баланс эффективности и гуманности в решении задач. Так, благодаря проекту и коммуникации в сообществах компании многие животные обрели дом и попали в добрые руки», – отметила коммерческий директор ГК DOGMAЖанна Белянкина.

Компания подарила учреждению медикаменты и оказывает информационную поддержку в поиске новых хозяев для собак после прохождения комплексного обследования и периода реабилитации. Управление по обращению с животными работает по системе ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск. Их содержат 26 дней, за этот период ветеринары проводят все необходимые процедуры и регистрируют их в своей системе.

«Твердые знаки» — это региональная премия издательского дома «Коммерсантъ», цель которой — выявить и поощрить представителей бизнеса, которые реализовали или запустили наиболее эффективные бизнес-проекты. На соискание премии было подано 112 заявок от компаний Краснодарского края, Крыма и Адыгеи, что является рекордным показателем за всю историю проведения премии на юге России.

