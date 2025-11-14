Благотворительная акция «Доброелка» стартует в Краснодарском крае

Масштабную акцию «Доброелка» ежегодно в преддверии Нового года проводит благотворительный фонд помощи детям «Край добра».

В этом году акция пройдет с 17 ноября до 27 декабря в онлайн-формате. Новогодними мечтами поделились более 2 тыс. тяжелобольных детей.

Ребята пишут свои новогодние желания на открытках-снегирьках. Среди детских желаний — куклы, мягкие игрушки, конструкторы, машинки, умные колонки, самокаты, книги, микроскопы, смарт-часы, телескопы и плееры. Некоторые ребята хотят спортинвентарь, наборы для творчества или музыкальные инструменты, которые не может себе позволить семья.

Встречаются среди желаний и необычные просьбы — знакомство с любимыми артистами, участие в съемках телепрограммы или мастер-классе шеф-повара, посещение кабины машиниста поезда. Некоторые дети хотят провести день с сотрудниками МЧС, другие — встретиться с футболистами ФК «Краснодар» или главой региона Вениамином Кондратьевым.

В краевой детской онкологии лежит 14-летняя Соня Сабирова из Новороссийска. Она борется с лейкозом и мечтает попасть за кулисы кукольного театра и стать актрисой.

Ее соседка по палате — Настя Сердюкова — встретила прошлый Новый год в больнице. Ее желание — чтобы все дети были в этот праздник дома. Для этого она хочет волшебный набор, который сможет помочь их вылечить.

Дима Сербат из Староминского района хочет познакомиться с игроками любимой команды ФК «Краснодар. Он большой поклонник футбола, но сам ни разу не играл — 8-летний мальчик не может ходить из-за мышечной дистрофии. Дима верит, что однажды сможет сам забить гол в ворота. Помогает оплатить лечение мальчика фонд «Край добра», в рамках новогодней акции объявлен сбор средств на новый курс стоимостью 500 тыс. рублей.

Подарить веру в чудо участникам новогодней акции легко. Для этого нужно зайти на сайт доброелка.рф и выбрать открытку, на которой написано желание ребенка, и нажать кнопку «Подарить». Исполнить детские желания на сайте можно до 27 декабря.

