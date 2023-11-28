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Благодаря «шторму века» в Анапе наполнилось Кипарисовое озеро в Сукко

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/blagodarya-shtormu-veka-v-anape-napolnilos-kiparisovoe-ozero-v-sukko
Благодаря «шторму века» в Анапе наполнилось Кипарисовое озеро в Сукко

Несмотря на то, что большей части черноморского побережья серьезный шторм 27 ноября принес многочисленные проблемы, для Кипарисового озера в Сукко он оказался спасительным.

Местные жители рассказали в соцсетях, что после «большой воды» возле озера появился большой ручей, который начал наполнять водоем и питать редкие болотные кипарисы.

Кипарисовое озеро пересыхало уже не раз, в том числе этой весной — тогда вода полностью сошла, у деревьев обнажились корни, а осенью из-за засухи роща на озере Сукко пожелтела раньше срока.

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