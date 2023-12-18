Благодаря нацпроекту две больницы Кубани получили оборудование

Средства направили в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

В Крымской ЦРБ и городской больнице № 3 Сочи установили по аппарату УЗИ. У нового оборудования высокий уровень визуализации, а также широкий набор настроек и объемное сканирование, отметил главный врач Крымской ЦРБ Артак Матевосян.

«Теперь медики получат более точные диагностические изображения при проведении различных медицинских процедур. Также благодаря аппарату специалист может сократить время исследования», — добавил он.

Всего в 2023 году медорганизации Краснодарского края получили 44 единицы современного оборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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