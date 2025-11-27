Благодаря карте «Мир» жители Кубани сэкономили на проезде 36 млн рублей

Жители Краснодарского края за 3 месяца сэкономили 36 млн рублей на проездах. Все благодаря оплате поездок с помощью мобильного телефона. Теперь пассажиры могут тратить на билет 42 рубля, если пользуются устройством, которое поддерживает бесконтактную оплату.

Не только быстро, удобно, но и экономно до конца 2025 года в Краснодарском крае можно ездить в общественном транспорте. Стоит только поднести смартфон к терминалу и дождаться подтверждения оплаты с характерным звуком.



Жители Кубани уже оценили преимущества такой системы оплаты. Ей могут воспользоваться держатели карты «Мир». Это не только экономия, а также удобство и безопасностью. Телефон всегда под рукой, даже если вы забыли карту дома.

— Я пользуюсь этой программой, плачу сейчас 42 рубля, получается, что оплачиваю чуть меньше. Мне это очень нравится, потому что не нужно вытаскивать постоянно карточку — просто телефоном оплатила и все.

— Проезд стоит дешевле, телефон более безопасен сам по себе, чем хранить карту в телефоне.

— Молодежь в основном пользуется, бонусы начисляются.

Сэкономить на проезде можно в автобусах, трамваях и троллейбусах края, которые оснащены терминалами для бесконтактной оплаты. Сегодня на маршрутах работает порядка 5 тыс. таких транспортных средств. Скидка, как правило, применяется без сбоев, даже в ситуациях, когда на телефоне нет доступа к интернету. Успешная операция отобразится в пуш-уведомлении, либо в смс.

«Очень важно, что при использовании Mir Pay или других мобильных платежных сервисов — подключение к сети Интернет не требуется. Это значит, что пассажирам не стоит беспокоиться при оплате поездок с помощью смартфона, даже если интернет-соединение не стабильно, скидка за проезд применится автоматически», — отмечает директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Оплатить услугу можно при помощи смартфона, который обязательно должен поддерживать технологию NFC. Сразу после операции в приложении появится статус платежа, электронный чек и запись в истории. В акции участвуют все карты «Мир», кроме пластиковых. В том числе виртуальные, которые выпущены онлайн в приложении банка. Предложение действует до 31 декабря 2025 года во всем Краснодарском крае, кроме Сочи.

