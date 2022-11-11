БК «Локомотив-Кубань-2» сыграет дома с «МБА-2»

Видео канала «Кубань 24»

«Локо-2» готовится к очередным домашним встречам. В выходные — 12 и 13 ноября всех желающих приглашают в «Баскет-Холл» на матчи «железнодорожников» с командой «МБА-2».

Предыдущие две битвы молодежная команда «красно-зеленых» провела тоже на домашнем паркете. В первой встрече одолеть московскую «Руну-2», которая находится в тройке лидеров молодежной лиги ВТБ, не удалось. Даже при помощи игроков Суперлиги. Проигрыш — 56:84. А вот вторая игра получилась удачной. «Локо-2» учел все ошибки и на паркет вышла совсем другая команда. Уже на большой перерыв молодежка «железнодорожников» ушла с комфортным преимуществом в 16 очков. Итог игры — 90:79 в пользу краснодарцев.

«Мы вчера начали хорошо, а вторая половина очень плохая у нас была. Не было коммуникации в защите, плохо бежали в нападении. Посмотрели видео вчерашних наших ошибок, сделали анализ, с командой поговорили, сосредоточились, надо было сегодня выигрывать», — поделился игрок команды «Локомотив-Кубань-2» Кирилл Темиров.

«В первую очередь хотел бы поздравить ребят с победой. Это была очень важная и нужная для нас победа, особенно после вчерашнего поражения, мы смогли показать характер. Смогли показать, что мы действительно являемся командой, которая претендует на самые высокие места», — сказал главный тренер команды «Локомотив-Кубань-2» Богдан Богданов.

Пока молодежная команда «Локомотива-Кубань» в середине турнирной таблицы регулярного чемпионата. «Красно-зеленые» занимают шестую позицию.

Обе игры против «МБА-2» начнутся в 14:00. Вход свободный.