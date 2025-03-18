Бизнесмена из Москвы посадили на 17 лет за совращение шести девочек в Краснодаре

Преступление произошло вечером 10 июня 2021 года в краевом центре. В марте Краснодарский краевой суд вынес окончательный приговор в отношении жителя Москвы, которого обвиняли в преступлениях протв половой неприкосновенности несовершеннолетних.

По данным следствия, 54-летний житель Москвы приехал в Краснодар в командировку. Вечером недалеко от одного из домов в 1-м проезде Айвазовского он встретил четырех девочек в возрасте от 8 до 10 лет. Чтобы познакомиться с девочками злоумышленник обронил 5 тыс. купюру. Девочки вернули мужчине деньги, после чего он начал с ними разговор. Злоумышленник отвел их в безлюдное место и совершил в их отношении преступление сексуального характера.

Затем злоумышленник заставил других девочек в возрасте 11 и 12 лет зайти вместе с ним в подъезд многоквартирного дома на улице Ставропольской. Там он совершил в отношении девочек преступление сексуального характера. О произошедшем пострадавшие рассказали родителям, которые сообщили об этом в правоохранительные органы.

Подозреваемого задержали, в его отношении возбудили уголовное дело о совершении трех эпизодов преступлений о совершении насильственных действий сексуального характера и развратных действиях в отношении подростков. Обвиняемый находился под стражей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Советский районный суд Краснодара признал подсудимого виновным и приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. В пользу пострадавших суд взысках с осужденного компенсация морального вреда на в размере 2,4 млн рублей.

Осужденный обжаловал приговор. Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела материалы дела и оставила приговор в силе, а жалобу осужденного без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

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